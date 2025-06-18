В связи с изменением порядка получения пенсионных и социальных выплат для граждан России, постоянно проживающих в Абхазии и Южной Осетии, с августа начисление средств от Социального фонда России будет осуществляться исключительно на карты ПСБ. Пенсии от СФР в этих республиках получают более 20 тыс. россиян. По словам зампреда ПСБ Михаила Дорофеева, «в связи с переходом на единый порядок начислений карта ПСБ становится необходимым инструментом для получения пенсий и пособий». Дебетовая пенсионная карта ПСБ, оформленная в Абхазии и Южной Осетии, обладает всем функционалом аналогичных карт, выпускаемых на территории России.

«МегаФон» и Российский футбольный союз продлили соглашение о партнерстве на полях ПМЭФ. Документ действует до конца 2028 года и предусматривает расширенное сотрудничество компании и РФС. Мобильный оператор с 2010 года является телеком-партнером сборной России, а также активным участником совместной с союзом деятельности по популяризации футбола в стране. В частности, на протяжении уже 20 лет «МегаФон» организовывает всероссийский чемпионат по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». В декабре 2024 года проект получил звание лауреата международной премии #МЫВМЕСТЕ в номинации «Ответственный бизнес».

Через пять лет в Москве будет производиться до 80% российских кинопроектов. В прошлом году в столичном кинокластере сняли в 2,5 раза больше фильмов и сериалов, чем годом ранее, пишут «Ведомости». С апреля этого года Москва запустила систему рибейтов для создания международных кинопроектов: кинопроизводители получат возможность компенсировать до 30% затрат на съемки в городе. За счет такой поддержки власти столицы рассчитывают привлечь специалистов отрасли из дружественных стран.