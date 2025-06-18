Кубань вошла в тройку регионов по доле отказа в кредитах

Доля отклоненных заявок на розничные кредиты в Краснодарском крае в мае достигла 82%, что на 0,9п.п. превышает апрельский показатель, следует из данных Национального бюро кредитных историй. По уровню отказов регион занял второе место среди 20 крупнейших рынков: выше лишь Кемеровская область (82,4%), на третьей позиции — Ставрополье (82%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В среднем по стране доля отрицательных решений по потребительским займам, картам, автокредитам и ипотеке поднялась до 80,2% против 78,8% месяцем ранее и стала максимальной за год.

Как пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, рост отказов связан с жесткой денежно кредитной политикой ЦБ: высокие уровни ключевой ставки и макропруденциальные надбавки охлаждают спрос населения и повышают осторожность банков, что в итоге сдерживает объемы выдач.

Вячеслав Рыжков