В Балакове директора фирмы осудят за коррупционное преступление в сфере ЖКХ

Балаковский районный суд Саратовской области рассмотрит в отношении 44-летнего директора организации уголовное дело о совершении коррупционного преступления в сфере ЖКХ (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как выяснилось, с июля по август 2022 года фигурант заключил договоры на текущий ремонт подъездов многоквартирного дома. Далее он внес в сметы ложные данные об объемах выполненных работ и похитил 80 тыс. руб. собственников жилых помещений и управляющей компании.

Зампрокурора Балакова Сергей Бойко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Материалы направлены в суд на рассмотрение.

Павел Фролов