Нулевая терпимость не затронула Кембридж

Кембриджский университет не может справиться с буллингом в академической среде. К такому выводу пришла редакция Forbes Education. Источники журналистов утверждают, что введение политики нулевой терпимости к травле не изменило ситуацию в вузе. Что происходит в одном из наиболее престижных университетов мира? Подробности — у Леонида Пастернака.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Dunn / Wikipedia Фото: Andrew Dunn / Wikipedia

Семь лет назад в Кембриджском университете выявили многочисленные случаи буллинга в академической среде. Тогда опрос 3 тыс. сотрудников вскрыл масштабную проблему — каждый третий респондент в течение предыдущих полутора лет подвергался травле или стал свидетелем буллинга. Жертвами в основном были женщины и административный персонал, а главными инициаторами травли — преподаватели и научные сотрудники. Студенты также нередко унижали своих же одногруппников.

Занимавший тогда пост вицеканцлера университета Стивен Туп публично признал проблему и призвал избавиться от такой корпоративной культуры. Руководство вуза запустило программу нулевой терпимости к буллингу. Даже редкие случаи травли серьезно ударили по репутации академии, говорит выпускник Кембриджского университета Владимир Демидов: «Я ни разу не был свидетелем никаких действий, которые можно было бы идентифицировать как буллинг. Скажу больше, я, наверное, даже и не слышал о них.

Престижность Кембриджа, к сожалению, падает последние 10-15 лет. Растут в рейтингах американские и китайские школы. Здесь говорится о буллинге к определенным людям. То есть это женщины, это цветные студенты. Если это касается вот как раз таких мейнстрим-вопросов, то да, это может сильно повлиять. Особенно в текущей ситуации, когда один из самых платежеспособных контингентов — это китайские и арабские студенты, то в этой ситуации они просто могут выбрать США, либо поступать в Оксфорд».

В 2024 году Кембридж провел внутреннее исследование и выяснил, что антибуллинговая программа не дала результатов. Только 27% сотрудников заявили, что удовлетворены борьбой руководства с травлей и домогательствами. При этом половина считает, что университет не уделяет достаточного внимания ментальному здоровью персонала.

Чаще всего с буллингом сталкивается молодое поколение как студентов, так и преподавателей, отмечает доктор международных отношений Оксфордского университета Максим Шашенков: «Никогда с подобными явлениями в Оксфорде не сталкивался. Думаю, это большая редкость. И если буллинг и есть, то на более молодом уровне. Но в целом это не проблема, на мой взгляд, с точки зрения вообще приоритетов развития цивилизации и культуры».

Буллинг процветает во многих западных университетах. Об этом свидетельствуют результаты исследования фонда Wellcome Trust. Опрос проводился в 2020 году среди 4 тыс. научных сотрудников и студентов из 20 вузов. Выяснилось, что 63% респондентов становились свидетелями травли, а 43% были ее жертвами.

Буллинг — действительно серьезная проблема для западного академического сообщества, рассказал “Ъ FM”профессор Нью-Йоркского университета Элиот Боренштейн: «Я знаю, что проблемы бывают чаще всего в так называемых братствах, где собираются молодые парни и состоят в группе в течение всей учебы. Как они проводят время? Много пьют, особенно в самом начале, заставляют друг друга делать довольно страшные вещи, какие-то испытания, чтобы доказать, что они крутые и достойны членства в этой организации. Это старая проблема, с которой борются во многих вузах, но до сих пор конца не видно».

Как отмечают аналитики, для Кембриджа, чей бренд оценивается в миллиарды долларов, скандалы с буллингом представляют серьезную угрозу. Университет конкурирует за лучших студентов, преподавателей и исследовательские гранты на глобальном рынке, где репутация играет ключевую роль. Поэтому руководство вуза обязано принять меры чем раньше тем лучше.

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Леонид Пастернак