В Ростове достраивают Дворец спорта с экстрим-парком

Строительная готовность ростовского Дворца спорта достигла 95%. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

«Совсем скоро мы с вами придем сюда болеть за наших гандболисток, хоккеистов и других спортсменов! Рад, что удалось сохранить барельефы на фасаде, стелу. Также сохраним колонну с именами олимпийских чемпионов. И не только сохраним, но и впишем новые имена!» — заявил замгубернатора Артем Хохлов.

Напомним, капитальная реконструкция ростовского Дворца спорта началась в декабре 2022 года. В настоящее время завершаются отделочные работы, смонтирована большая часть оборудования. В ближайшие недели подрядчик начнет комплексные испытания.

По информации пресс-службы, на обновленном спортивном объекте планируют проводить соревнования по гандболу, хоккею, баскетболу, мини-футболу, фигурному катанию, а также зрелищные мероприятия.

На прилегающей территории ведется благоустройство, в рамках которого создадут парковую зону, светомузыкальный пешеходный фонтан и экстрим-парк.

Валентина Любашенко