Воронежский концерн «Созвездие» передумал банкротить «Видео альянс»

Воронежское ООО «Концерн "Созвездие"» (подконтрольно «Ростеху», управляется частной ГК «Динамика») подало в арбитражный суд региона ходатайство о закрытии банкротного дела местного же ООО «Видео альянс» Александра Шифрина. Оно пока не рассмотрено, следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Концерт инициировал разбирательство в марте 2024 года. Сумма задолженности и причина ее образования не раскрывались. В ноябре «Видео альянс» попал на первую стадию банкротства — наблюдение. Временным управляющим утвержден Андрей Воробьев.

В 2021 году представители «Созвездия» обратились в Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово–промышленной палате РФ (МКАС) с иском о взыскании с «Видео альянса» 64,5 млн руб. задолженности по оплате поставленной продукции и выполненных работ по договору от января 2021 года, а также 425,8 тыс. руб. неустойки за просрочку оплаты указанных услуг. Суд встал на сторону истца, но снизил сумму взыскания до 64 млн руб. Ответчик не стал погашать задолженность. Тогда представители «Созвездия» обратились в арбитражный суд Воронежской области с требованием выдать «Видео альянсу» исполнительный лист на принудительное исполнение решения МКАС. Иск был удовлетворен.

В ноябре 2021 года концерн подал в арбитражный суд Воронежской области заявление о наложении ареста на имущество должника на 64,9 млн руб. в сумме. Его удовлетворили. Через год «Видео альянс» потребовал арбитражный суд региона признать это решение недействительным, так как оно якобы было вынесено до истечения срока добровольного погашения задолженности. Этот иск отклонили.

Алина Морозова