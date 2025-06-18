Совфед одобрил закон о повышении выплат по ОСАГО при упрощенном оформлении ДТП

Совет федерации одобрил закон, который увеличивает с 100 тыс. до 200 тыс. руб. минимальную сумму ущерба, возмещаемую страховщиком при оформлении ДТП европротоколом без ГИБДД.

По текущим правилам, если участники ДТП не имеют разногласий и сфотографировали место аварии с помощью специального приложения, страховщик компенсирует ущерб на 400 тыс. руб. Если разногласия есть, то лимит сокращается в четыре раза, до 100 тыс. руб.

Депутаты фракции «Новые люди» в июне 2023 года предложили повысить лимит до 200 тыс. руб. Проект поправок к закону об ОСАГО приняли в окончательном чтении 10 июня. В пояснительной записке авторы указывали, что увеличение лимита приведет к росту числа водителей, оформляющих ДТП европротоколом, и это сэкономит время граждан, сократит пробки и позволит эффективнее использовать личный состав ДПС.

Полина Мотызлевская