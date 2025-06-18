Клиника в две фазы

В Минпромторге считают, что за основные этапы клинических испытаний разрабатываемых новых препаратов должно платить Минобрнауки. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева. По ее словам, у разработчиков просто нет возможностей, чтобы успеть довести свой продукт до логического конца за три года, отведенных для бюджетного планирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как сообщается на сайте Минпромторга, прием заявок на получение субсидии на финансирование части затрат клинических испытаний (КИ) новых продуктов фарминдустрии не проводился в 2024 году. Не запланирован такой отбор и на 2025–2027 годы. На полях ПМЭФ, открывшегося 18 июня, замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева объяснила это тем, что министерство не будет финансировать первые две фазы КИ, передает корреспондент “Ъ”. Она ссылается на позицию Минфина, считающего, что Минпромторг отвечает за производство только готовой продукции.

По словам Екатерины Приезжевой, затраты на начальные этапы клинических испытаний разработчикам препаратов может субсидировать Минобрнауки.

«Коллеги (из Минобрнауки.— “Ъ”), кажется, готовы это финансировать»,— заявила Екатерина Приезжева. По ее словам, важно обеспечить переход КИ в третью фазу, когда идет поиск партнера, который начнет массовое производство нового препарата. На последнем этапе и подключится Минпромторг.

Субсидии на финансирование части затрат клинических испытаний в России начали выдаваться с конца 2019 года. Его размер не может превышать 70% от общих затрат производителей на КИ препарата, на разработку которого запрашивается финансирование.

В мае 2025 года на встрече президента РФ Владимира Путина с членами «Деловой России» глава Минпромторга Антон Алиханов заявлял, что министерством в целом поддержало около 47 проектов, еще несколько десятков на рассмотрении. «Но здесь действительно нужен новый механизм поддержки инновационных разработок»,— отмечал тогда министр.

В свою очередь, российским фармпроизводителям важно наладить выпуск препаратов по полному циклу. Такие компании смогут получить преференции при госзакупках по списку стратегически значимых лекарственных средств (СЗЛС), заявила во время ПМЭФ госпожа Приезжева. По ее словам, такая мера предусмотрена в проекте постановления, который находится на стадии согласования, после чего его вынесут на публичное обсуждение.

Екатерина Приезжева сообщила, что Минпромторг разрабатывает еще две дополнительные меры господдержки российских инновационных препаратов.

Первая — «плата за успех»: если производитель выведет в серийное производство препарат, он получит компенсацию. Это определенный процент от затрат, понесенный на разработку препарата, начиная с третьей фазы. Второе: налоговые преференции для тех, кто занимается инновациями.

Председатель совета директоров фармкомпании «ХимРар» Андрей Иващенко пояснил “Ъ”: если разработчик инновационного препарата получил на свою разработку регистрационное удостоверение и начал первые продажи препарата, то считается, что он прошел первую, вторую и третью фазу клинических исследований. Регудостоверение может даваться как в конце третьей фазы, так по результатам второй — для прорывных препаратов. В последнем случае будут компенсироваться затраты на первую и вторую фазы. По словам господина Иващенко, такая инициатива уже поддержана Минпромторгом. «Мы очень надеемся, что этот инструмент скоро появится и заработает»,— отметил он.

Виктория Колганова, Санкт-Петербург