Валовой продукт Ростова-на-Дону вырос на 85% за пять лет

Валовой городской продукт Ростова-на-Дону за пять лет увеличился на 85% и достиг 799,5 млрд руб. благодаря программе поддержки местных производителей. Об этом сообщила пресс-служба ростовской администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

«Поддержка местных товаропроизводителей остается нашим стратегическим приоритетом, особенно в условиях импортозамещения»,— заявила директор департамента экономики Екатерина Водолазкина, представляя результаты работы депутатам гордумы.

По ее словам, индекс промышленного производства за этот период вырос с 101,6 пункта в 2020 году до 105 пунктов в 2024 году.

Для развития промышленной кооперации власти создали специализированный портал с информацией о 850 местных предприятиях. За пять лет организовали 10 профильных конференций, 12 бизнес-миссий в регионы России и 12 бирж субконтрактов. Центр субконтрактации оказал помощь 550 компаниям в поиске партнеров и участии в госзакупках.

За пятилетний период было реализовано 43 инвестиционных проекта общей стоимостью 134,3 млрд руб. Среди них — 11 проектов товаропроизводителей, включая разработку нового кормоуборочного комбайна на «Ростсельмаше» и открытие трикотажной фабрики «Элис Фэшн Рус». Проекты обеспечили создание 700 новых рабочих мест и поступление в бюджет 15 млн руб. налогов, приводят в сообщении слова Екатерины Водолазкиной.

Валентина Любашенко