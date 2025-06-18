Специалисты Нововоронежской АЭС познакомили с профессией атомщика детей центра «Орион»

Представители Нововоронежской АЭС побывали в профильном детском лагере Регионального центра выявления, поддержки и развития способностей у детей и молодежи «Орион», где организовали школьникам области мастер-классы и рассказали о перспективах работы на атомной станции.

Фото: Роман Пышкин, НВ АЭС

Мастер-классы детям провели специалисты химического и электрического цехов, а также отдела радиационной безопасности. Ребята увидели интересные химические опыты, собрали электрическую цепь с помощью специального конструктора, познакомились с оборудованием машины радиационной разведки. Помимо этого, они получили ответы на вопросы о специфике и условиях работы на АЭС, нюансах трудоустройства.

«Такие визиты интересны всем детям, но больше пользы приносят старшим школьникам, так как они уже всерьёз задумываются о будущем месте работы. Им важно не просто выбрать хороший вуз и программу обучения, а найти интересную специальность. Именно поэтому они хотят пообщаться с представителями профессии, узнать о всех ее тонкостях из первых уст. Ребята видят, что представители Нововоронежской АЭС, приезжающие сюда, специалисты высокого уровня, что они говорят с ними на одном языке, честно отвечают на вопросы. Дети прекрасно осознают, что атомная станция — это высокотехнологичное производство, а это значит, что там им будет интересно и увлекательно работать», — прокомментировала методист лагеря «Путешествие в науку» Татьяна Воронина.

В мероприятии приняли участие ребята физико-математического и естественно-научного профиля от 12 до 17 лет — всего около 120 человек. Самые активные и любознательные слушатели получили приятные призы от атомной станции.

«Сегодня моя задача заключалась в том, чтобы объяснить молодому поколению, как работает атомная станция, что такое электричество в целом. Ребята работали с интерактивным конструктором, в котором можно собрать более 320 электрических схем. Они задавали много вопросов, их тяга к знаниям впечатляет. Для меня это первый опыт работы с младшим поколением, хотелось бы в будущем увидеть их на нашем предприятии», — подчеркнул молодой специалист, инженер электроцеха Нововоронежской АЭС Артем Животков.

Профориентационный проект реализуется совместно с центром «Орион» с 2022 года. Ранее к одаренным школьникам приезжали дефектоскописты, химики, инженеры отдела радиационной безопасности и представители других профессий, востребованных на атомной станции.