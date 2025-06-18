Под Пензой экс-чиновница пойдет под суд за хищение у погибших бойцов СВО 850 тыс

Октябрьский районный суд Пензы рассмотрит в отношении бывшей сотрудницы администрации Бессоновского района уголовное дело о хищении у погибших участников СВО свыше 800 тыс. руб. (пп. «в, г» ч. 3 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Согласно релизу, в минувшем году 42-летняя фигурантка получила от двух жителей Бессоновского района дубликаты банковских карт и данные, которые требуются для осуществления банковских операций. Речь идет о гражданах, заключивших контракты на прохождение военной службы в зоне СВО.

Когда фигурантке стало известно о гибели одного из этих мужчин, она передала своей знакомой его банковскую карту, чтобы та сняла с нее деньги в банкомате и передала ей. Произошло это в августе. Подруга не знала о преступных намерениях, обналичила платежное средство и отдала фигурантке более 300 тыс. руб.

В сентябре после гибели другого бойца СВО сотрудница администрации сняла с его счета через терминалы в Пензе 550 тыс. руб. Деньги она потратила на личные нужды. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов