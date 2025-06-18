В губдуме обсудили деятельность регоператора по обращению с ТКО АО «Экология»

Во вторник на заседании комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды самарской губдумы подвели предварительные итоги деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) АО «Экология». «В 2024 году при образовании отходов в 1200 т доля их сортировки составляла 44,8%. Доля отходов, направленных на захоронение, составила 96%. На период до 2030 года для Самарской области установлены показатели 100%-й сортировки мусора и снижение доли захоронения до 66%. Для достижения этих показателей к двум уже действующим современным комплексам в Новокуйбышевске и Тольятти планируется построить 7 аналогичных объектов и на одном действующем будет дополнительная реконструкция. Таким образом, к 2030 году в Самаре планируется иметь 10 объектов, отвечающих всем необходимым требованиям: экологическим, природоохранным, промышленным и т.д.»,— рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Артем Ефимов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

По словам главы ведомства, также развивается взаимодействие с муниципалитетами по организации строительства необходимой инфраструктуры. «В 2024 году из областного бюджета приобретено 7622 новых мусоросборника, устроено 198 контейнерных площадок, отремонтированы 734 контейнерные площадки. В 2025 году министерство заключило с муниципальными образованиями, городскими округами ряд соглашений. И в рамках этих соглашений в 2025 году приобретут 11 437 мусоросборников. На текущий момент 4 232 мусоросборника уже приобретены, а это 40% от плана. Запланировано устройство 840 новых контейнерных площадок и ремонт 907 контейнерных площадок»,— добавил чиновник.

В настоящее время на линии работают около 30 собственных единиц спецтехники регоператора. В 2025 году приобретут еще 30 единиц дополнительно, из них — 22 мусоровоза. Силами регоператора транспортирование ТКО осуществляется в Ленинском и Октябрьском районах Самары. Работа в настоящий момент стабилизирована. В день обслуживается порядка 11 тысяч контейнерных площадок. В настоящий момент совместно с одним из предприятий компании Akron Holding заключили соглашение на формирование проекта «Экопункт». В рамках него появится сеть площадок, где будет обеспечена приемка и сортировка отходов. Это позволит как минимум разгрузить контейнерные площадки, а жители при определенных фракциях и экономических расчетах смогут даже заработать на этом.

По словам генерального директора АО «Экология» Андрея Шестакова, уже практически готова новая территориальная схема. Она предусматривает оптимизацию транспортных потоков и более рациональное использование мусоровозов.

Андрей Сазонов