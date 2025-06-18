Озимую пшеницу из Ростовской области направят в Армению и Узбекистан

Аграрный научный центр (АНЦ) «Донской» в этом году направит в страны ближнего зарубежья первые партии. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой замдиректора по науке аграрного научного центра (АНЦ) «Донской» Дмитрия Марченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что семенами заинтересовались агропредприятия Армении и Узбекистана. Вместе с тем, в этом году в Армению направят порядка 400 т семян ярового ячменя.

Основные потребители семян сортов озимой пшеницы селекции АНЦ «Донской» — сельхозпроизводители Ростовской области. Продукция также поставляется более чем в два десятка регионов.

Мария Хоперская