Озимую пшеницу из Ростовской области направят в Армению и Узбекистан
Аграрный научный центр (АНЦ) «Донской» в этом году направит в страны ближнего зарубежья первые партии. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой замдиректора по науке аграрного научного центра (АНЦ) «Донской» Дмитрия Марченко.
Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ
Из сообщения следует, что семенами заинтересовались агропредприятия Армении и Узбекистана. Вместе с тем, в этом году в Армению направят порядка 400 т семян ярового ячменя.
Основные потребители семян сортов озимой пшеницы селекции АНЦ «Донской» — сельхозпроизводители Ростовской области. Продукция также поставляется более чем в два десятка регионов.