Челябинская область вошла в число регионов с наименьшим кадровым резервом

Кадровый резерв в Челябинской области в 2024 году составил всего 4,1% от общего числа трудящихся. По этому показателю Южный Урал вошел в десятку российских регионов с наименьшим соотношением «резервистов» и работников, сообщает аналитическая служба аудиторско-консалтинговой группы FinExpertiza.

В кадровый резерв авторы исследования включили граждан, не занятых по тем или иным причинам, но желающих работать. В Челябинской области таких 75 тыс. человек. На одну вакансию из кадрового резерва региона приходится почти два человека.

В среднем по России в 2024 году насчитывалось 4,8 млн человек, желающих работать, но по различным причинам не трудоустроенных. Это на 725,3 тыс. или 13% меньше, чем было в 2023 году. По отношению к занятым доля «резервистов» в среднем по стране составила 6,5%. Годом ранее было 7,5%.

Среди регионов РФ наименьшее соотношение кадрового резерва к числу занятых кроме Челябинской области зафиксировано в Санкт-Петербурге — 2%, а также в Тульской (2,6%), Кировской (2,7%), Астраханской областях (2,9%), Крыму (2,9%), Москве (3,2%), Саратовской (3,4%), Курской (3,9%) и Ярославской областях (4%). Авторы исследования отмечают, что эти регионы относятся к высоко- или среднеразвитым.

Наибольшее соотношение кадрового резерва к числу трудящихся наблюдается в основном в аграрных регионах с низким уровнем зарплат и высокими показателями безработицы и неформальной занятости. Это Ингушетия — 37,1%, Дагестан (27,5%), Бурятия и Северная Осетия (по 19,2%), Алтай (18,4%).