«Пожалуй, самые любопытные торги проведет онлайн "Литфонд"»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о топ-лотах, которые компания представит в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Я тут посмотрел на платформе Bidspirit расписание аукционов русского искусства до конца этой недели. 19 июня, в четверг состоятся восемь торгов. Столько же — 20-го, в пятницу. 21-го, в субботу — 14 аукционов. И всего шесть — в воскресенье, 22 июня. География традиционно ограничена Москвой и Санкт-Петербургом, хотя встречаются экзоты типа Малаги или Бруклина, а еще Новосибирска и Иванова. Тематика — филателия, автографы, книги, монеты и медали, и прочая фалеристика, открытки, винил. Конечно, живопись, графика и прикладное (этих последних категорий, которые обычно называются «тяжелым антиквариатом», значительно меньше в списке).

Пожалуй, самые любопытные торги проведет онлайн из Санкт-Петербурга аукционный дом «Литфонд». Посмотрите, какие тут топ-лоты: рукопись стихотворения «Артистке» Александра Блока за 1,6 млн руб., поэтический сборник Владимира Маяковского «Два голоса» в оформлении Эля Лисицкого и прижизненный сборник «Без времени» Анны Ахматовой с ее автографом, а также первое и единственное издание «История Государства Российского в изображении державных его правителей» 1890 года издания; старты по 100 тыс. руб. Ну и подборка фотографий Казани конца XIX столетия (за 320 тыс. руб.).

Конечно, наибольшее внимание привлекает автограф Блока:

«Ты несравненна, ты — богиня, Твои веселье и печаль Моя заветная святыня, Моя пророческая даль».

Датировал рукопись Сан-Саныч «15 октября (?) 1900 г.» и посвятил его знаменитой актрисе Александринки Марии Савиной после просмотра спектакля «Бурелом». Есть две экспертизы — из Института русской литературы (Пушкинского дома) и Российской академии наук. Безусловно, интересен поэтический сборник Маяковского в оформлении Лисицкого. Книга «Два голоса» считается признанным шедевром издательского конструктивизма. Как писал Лазарь Лисицкий: «Я хотел выполнить задачу такого рода: автор — это поэт стихов, я — поэт типографии. Я поставил себе задачу аккомпанировать стихам оформлением». Кстати, на одном из прошедших аукционов «Литфонда» это издание ушло за 1,7 млн руб.

Дмитрий Буткевич