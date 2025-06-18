В Ростовской области кадровый резерв сократился на 16% за год

На Дону число жителей, не занятых трудовой деятельностью в 2024 году, сократилось на 28,7 тыс. и составило 155,1 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба FinExpertiza со ссылкой на собственное исследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Согласно данным аналитиков, количество незанятых трудовых ресурсов в 2023 году составляло 183,8 тыс. человек. Из этого следует, что показатель кадрового резерва в регионе сократился почти на 16%.

Объем кадрового резерва региона в 2024 году составил 7,1% от общего числа трудоустроенных граждан, в 2023 году — 8,6%. Также эксперты отмечают, что в прошлом году в среднем 3 человека из трудового резерва могли претендовать на одну открытую вакансию, в годом ранее соотношение было 4 к 1.

Наталья Белоштейн