АвтоВАЗ представил на ПМЭФ-2025 новый кроссовер Lada Azimut

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) АвтоВАЗ представил новый кроссовер Lada Azimut, разработанный на платформе Vesta. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Название модели выбрано по итогам конкурса среди 50 тыс. сотрудников предприятия. По данным автопроизводителя, оно «отражает вседорожную концепцию кроссовера и ассоциируется с постоянным движением и новыми местами и открытиями».

Автомобиль полностью создан российскими специалистами, от концепции до производства. Для новой модели разработано 996 новых и усовершенствованных компонентов, включая кузовные панели, светотехнику и элементы интерьера. Особое внимание уделено новой задней подвеске.

Серийное производство Lada Azimut начнется в 2026 году. Президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов отметил, что это первый новый кроссовер за почти три десятилетия. Создание модели заняло три года, обеспечив технологический суверенитет в конструкции и производстве.

Андрей Сазонов