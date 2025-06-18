Большинство покупателей жилья на Кубани предпочитают квартиры с готовой отделкой

Большинство покупателей жилья в новостройках Краснодарского края отдают предпочтение квартирам с готовой отделкой. По данным сервиса «Авито Услуги», за последние два года 72% приобретателей новых квартир выбрали объекты с отделкой: у 44% она была чистовой, 28% остановились на предчистовом формате (white box), еще 28% приобрели квартиры с черновой отделкой. При этом наличие готовой отделки не избавило от необходимости доработок — 52% владельцев таких квартир впоследствии приступали к ремонту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Средняя площадь приобретаемых квартир в новостройках составляет 53 кв. м. При ремонте помещений в формате white box 74% собственников привлекали специалистов на отдельные этапы, лишь 3% справлялись полностью своими силами. Среди обладателей квартир с черновой отделкой самостоятельно завершали работы 17%.

Стоимость ремонтных работ с учетом материалов существенно различается в зависимости от выбранного типа: черновой ремонт обходится в среднем от 9,1 тыс. руб. за кв. м, косметический — от 21,35 тыс. руб., капитальный — от 23,25 тыс. руб., дизайнерский — от 29,95 тыс. руб. Наем дизайнеров интерьера чаще всего практикуют владельцы квартир с чистовой и предчистовой отделкой — 44 и 37% соответственно. Среди владельцев квартир без отделки к проектировщикам обращались лишь 15%.

На вторичном рынке 25% покупателей выбирают квартиры, не требующие ремонта. Средняя площадь объектов под капитальный ремонт составляет 59 кв. м, под косметический — 48 кв. м. Треть респондентов (33%) выполняли ремонтные работы своими силами, причем при косметическом ремонте эта доля достигала 40%. Чаще всего речь идет о стандартных отделочных работах — укладке полов и покраске стен. Лишь 18% собственников вторичного жилья прибегали к услугам профессиональных дизайнеров.

Средняя стоимость ремонта на вторичном рынке также варьируется: капитальный ремонт — от 21,58 тыс. руб./кв. м, косметический — от 11,43 тыс. руб., дизайнерский — от 32,2 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков