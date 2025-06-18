Стала известна цена билета на рейс из Перми в Северную Корею

Стоимость билета на железнодорожный рейс из Перми в Пхеньян составит 41,5 тыс. руб. Об этом rifey.ru сообщили в ОАО «РЖД». По данным сайта РЖД, первый рейс из краевой столицы в Северную Корею состоится в следующую пятницу, 27 июня. Время в пути составит более семи дней. Онлайн-бронирование недоступно — билеты можно приобрести только в кассах и терминалах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: пресс-служба РЖД

фото: пресс-служба РЖД



О возобновлении международных беспересадочных вагонов между Пхеньяном и Москвой стало известно на прошлой неделе. Поезд, в том числе, будет делать остановку в Перми, Верещагино и Кунгуре.

Пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и КНДР было приостановлено в связи с COVID-19 в феврале 2020 года. Маршрут Пхеньян – Москва является самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире: расстояние между столицами государств составляет более 10 тыс. км.