Четверть участников программы «СВОе дело» в Крыму открыли бизнес

С 2023 года основы предпринимательства по программе «СВОе дело» в Крыму прошли 115 участников специальной военной операции (СВО). Об этом на Петербургском международном экономическом форуме заявила вице-премьер правительства республики Ирина Кивико, сообщает ТАСС.

По словам чиновницы, около 25% выпускников программы уже открыли собственное дело. В рамках проекта для участников предусмотрены маркетинговые и консультационные услуги, а также психологическая поддержка.

Сейчас разрабатывается интернет-сервис «За дело» для содействия трудоустройству ветеранов через платформенные решения. Кроме того, десять консультантов центра «Мой бизнес» прошли отдельную подготовку для помощи инвалидам и семьям ветеранов СВО, начинающим предпринимательскую деятельность.

Программа «СВОе дело» реализуется в республике с прошлого года. Она включает четыре модуля и направлена на поддержку участников СВО и их семей, заинтересованных в запуске собственного бизнеса.

Анна Гречко