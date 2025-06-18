В Оренбуржье суд назначил наказание «черному риелтору», организовавшему убийство трех людей

Новотроицкий городской суд признал виновным местного жителя по п.п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление), а также по ч. 3 ст. 33, п.п. «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация и руководство исполнением убийства, совершенного по найму, с целью скрыть другое преступление). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

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По версии следствия и суда, подсудимый занимал должность участкового уполномоченного милиции в Новотроицке. В период с января 2006 года по февраль 2007 года он узнал, что собственниками трех квартир в Новотроицке являются лица, ведущие асоциальный образ жизни и злоупотребляющие спиртным. Чтобы получить права на недвижимость, он стал снабжать собственников алкоголем. После этого он склонил их «дать согласие на реализацию принадлежащих им квартир». Полученные от продажи деньги подсудимый присвоил себе.

Чтобы не допустить разоблачения, обвиняемый пригласил на рыбалку одного из потерпевших. Там он опоил его и сделал «шприцом внутримышечную инъекцию препарата, который в значительных дозах вызывает полную остановку дыхания и последующую смерть от асфиксии». Труп участковый закопал, а спустя некоторое время расчленил и сжег. Подобная участь постигла и второго потерпевшего.

Для расправы над третьим человек, подсудимый нанял своего брата, страдающего алкогольной зависимостью. Брат за бутылку спиртного в октябре 2007 года «нанес женщине множественные удары руками и палкой по различным частям тела». От полученных травм она скончалась в больнице.

Обвиняемый заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве и полностью изобличил как себя, так и своего брата. Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на 16 лет. С учетом ранее постановленных судом приговоров ему предстоит отбывать пожизненное лишение свободы в исправительной колонии особого режима.

Руфия Кутляева