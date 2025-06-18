ВТБ ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России в 2025 году

Совет директоров Банка России продолжит снижать ключевую ставку в 2025 году, однако решения будут зависеть от новых данных по инфляции и обновленных прогнозов, сообщил на ПМЭФ-2025 в интервью РИА «Новости» первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ВТБ Фото: Пресс-служба ВТБ

«Длительный период высокой ключевой ставки можно сравнить с обязательным курсом приема антибиотиков — необходимым, но не бесконечным»,— отметил топ-менеджер. По его словам, оперативные данные показывают, что в мае–июне инфляция будет очень низкой, однако регулятору важно сохранять осторожность, чтобы не допустить роста цен.

«Для принятия дальнейших решений необходимо дождаться опорного заседания Банка России и обновления среднесрочных прогнозов по инфляции и ключевой ставке»,— добавил он. По прогнозу Дмитрия Пьянова, июньское снижение ставки вряд ли станет единственным в этом году.

Снижение ключевой ставки и общая макроэкономическая ситуация влияют и на курс рубля. По прогнозам зампреда ВТБ на фоне относительно стабильной ситуации в экономике и монетарной политики ожидается, что текущий укрепленный курс рубля сохранится еще некоторое время. Однако уже с осени, можно ожидать постепенное ослабление национальной валюты — до 90 руб. за доллар к концу 2025 года.

В части экономического роста прогноз банка остается умеренно оптимистичным: прогноз правительства на 2025 год — рост ВВП на 2,5%, Банк России — от 1 до 2%, оценка ВТБ — около 1,7%.