«Россети Тюмень» направили 1,4 млн на повышение надежности электроснабжения газопровода Игрим – Серов

«Россети Тюмень» провели плановый ремонт высоковольтной подстанции 110 кВ «Омега» в ХМАО-Югре. Объект питает Комсомольское линейно-производственное управление (ЛПУ) в составе газопровода Игрим – Серов. На технические мероприятия энергокомпания направила 1,4 млн рублей.



На подстанции состоялся ремонт основного оборудования: двух силовых трансформаторов общей мощностью 50 МВА и двух выключателей 110 кВ. Энергетики заменили термосигнализаторы, двигатели обдува системы охлаждения и манометры. Также специалисты провели техобслуживание более 20 единиц оборудования, в том числе четырех ограничителей перенапряжения 110 кВ и 10 разъединителей различного класса напряжения. Работы завершились успешными высоковольтными испытаниями.

Своевременно выполненный ремонт повысил надежность электроснабжения объектов самого крупного ЛПУ компании «Газпром трансгаз Югорск».

АО «Россети Тюмень»