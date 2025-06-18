ООН призвала Россию и США обсудить новые ограничения на ядерные арсеналы

Заместитель генсекретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу заявила, что Россия и США должны начать обсуждение соглашения, которое заменит истекающий в феврале 2026 года Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). По ее словам, в противном случае впервые за долгое время никаких ограничений на стратегические ядерные арсеналы не будет.

«По крайней мере эти два государства должны начать диалог о том, каким будет мир после СНВ-3, включая сохранение текущих ограничений, установленных действующим договором. Потому что в противном случае впервые за пять десятилетий мы окажемся в ситуации, когда не будет никаких ограничений на стратегические ядерные арсеналы»,— сказала Изуми Накамицу в интервью РБК.

По ее словам, Россия и США должны обсудить механизм, предотвращающий применение любого ядерного оружия и предполагающий гарантии для государств, которые таковым не обладают. «Большое значение имеет сдержанная риторика, а также укрепление каналов коммуникации на случай кризиса, сдержанность в разработке и развертывании новых типов вооружений. Речь не просто о снижении ядерного риска, но о фундаментальном восстановлении доверия между двумя странами»,— заявила госпожа Накамицу.

Президент Владимир Путин в феврале 2023 года объявил о приостановке участия России в ДСНВ, в том числе из-за неисполнения Соединенными Штатами положений договора. Госдеп США, в свою очередь, говорил о нарушениях ДСНВ со стороны России, однако призывал возобновить диалог.

После смены американской администрации Сергей Лавров заявил, что диалог стран по стратегической стабильности нужно восстанавливать. Помощник российского президента Юрий Ушаков говорил, что во время контактов России и США обсуждался вопрос продления ДСНВ, но пока договоренностей не достигнуто.

Лусине Баласян