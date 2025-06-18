Ставропольские ветераны СВО получат 30 млн рублей на агробизнес

Ставропольский край запустил новую программу поддержки ветеранов специальной военной операции и их семей. На реализацию программы в 2025 году предусмотрено 30 млн руб., сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Участники СВО смогут получить гранты в форме субсидий на организацию сельскохозяйственного производства.

«Мы продолжим поддерживать вчерашних бойцов в их возвращении к мирной жизни. Запускаем новую краевую меру поддержки - гранты в форме субсидий ветеранам и участникам специальной военной операции и членам их семей на организацию сельхозпроизводства»,— написал глава региона.

Владимир Владимиров отметил, что в дальнейшем будет рассматриваться вопрос о расширении этой меры поддержки.

Губернатор также сообщил о первых успехах участников программы. Один из ставропольских ветеранов СВО выиграл конкурс на получение гранта Минсельхоза России и в ближайшие дни сможет приступить к созданию агрохозяйства.

Николай Аксенов