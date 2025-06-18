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Metro объявила о закрытии ТЦ в Омске до конца сентября 2025 года

Оптовая компания Metro Россия намерена до конца сентября 2025 года закрыть ТЦ-склад в Омске на Черлакском тракте и Вологде. Решение в сети объяснили стратегией по оптимизации логистической и операционной структуры в пользу доставки. Отмечается, что предварительно был проведен тщательный экономически анализ. «Metro усиливает свое присутствие в обоих регионах за счет более эффективных каналов продаж, расширения ассортимента и улучшенного сервиса», — говорится в сообщении торговой сети.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего в Омске на сегодняшний день работают два ТЦ Metro, в том числе на проспекте Королева. Сотрудникам закрываемого комплекса предложены перевод для работы в других объектах, помощь в трудоустройстве и компенсация.

По итогам первого полугодия 2024/25 финансового года Metro Россия нарастила продажи на 7,3%. Продажи во втором квартале выросли на 6%.

Лолита Белова

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