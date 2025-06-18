Пространство, где традиции обретают будущее

Как превратить многовековые ремесла в успешные современные проекты? Где проходит грань между народным промыслом и актуальным искусством? Почему именно сейчас — лучшее время для инвестиций в традиции?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ООО АТОМЭКСПО Фото: ООО АТОМЭКСПО

Эти и другие вопросы будут обсуждаться на Форуме креативных территорий 2025 — ключевом отраслевом событии года, посвященном развитию и продвижению народных художественных промыслов. С 26 по 28 июня Нижний Новгород станет площадкой для профессионального диалога мастеров, предпринимателей, дизайнеров и экспертов из России и Беларуси.

Форум призван объединить усилия лидеров отрасли для выработки стратегий развития народных художественных промыслов в условиях современных экономических и культурных реалий. В рамках деловой программы участники обсудят механизмы сохранения традиционных технологий, их адаптацию к новым рынкам и инструменты продвижения культурного наследия.

Одним из центральных мероприятий станет церемония вручения премии «На_родном», в рамках которой будут отмечены наиболее значимые проекты в области сохранения и развития народных художественных промыслов.

Кроме того, участники форума смогут посетить выездную сессию в Семёнов, где в рамках фестиваля «Золотая хохлома» познакомятся с примерами успешного сочетания традиционных производств и современных маркетинговых стратегий.

Для гостей форума будет организована специализированная экспозиция, на которой будут представлены лучшие образцы изделий народных промыслов. Это уникальная возможность не только оценить многообразие традиционных ремесел, но и установить профессиональные контакты с потенциальными партнерами.

Форум креативных территорий 2025 станет площадкой для формирования новых подходов к развитию народных художественных промыслов как важного элемента культурного и экономического потенциала страны.

ООО АТОМЭКСПО