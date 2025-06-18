Продуктовый набор на Ставрополье подорожал на 4% за месяц

Минимальный продуктовый набор в Ставропольском крае подорожал на 4% за месяц и достиг 8239 руб. в мае 2025 года. Об этом сообщили аналитики Северо-Кавказстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По сравнению с декабрем 2024 года данный показатель увеличился на 14,32%. Специалисты отмечают, что такая корзина отражает межрегиональную дифференциацию цен на самые необходимые товары и включает 33 позиции.

В целом по России стоимость условного минимального набора продуктов питания в мае составила 8043 руб., что на 2,98% больше предыдущего периода. В Северо-Кавказском федеральном округе этот показатель достиг 7555 руб. (рост на 2,96%), в Южном федеральном округе — 7799 руб. (увеличение на 2,74%).

Изменения коснулись и фиксированного набора потребительских товаров. В Ставропольском крае его цена в расчете на одного человека в месяц составляет 24 737 руб. — рост на 0,98%. Для сравнения: в Северо-Кавказском федеральном округе этот показатель равен 22 682 руб. (плюс 0,93%), в Южном федеральном округе — 23 573 руб. (рост на 0,82%), по стране в целом — 25 047 руб. (увеличение на 0,76%).

Николай Аксенов