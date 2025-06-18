На Кубани аптечные продажи обезболивающих выросли почти до 1,6 млрд рублей

Аптеки Краснодарского края в первом квартале 2025 года выручили от продажи обезболивающих почти 1,6 млрд руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аналитическом агентстве DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным аналитиков, в Краснодарском крае аптечные продажи анальгетиков-антипиретиков в первом квартале 2025 года в денежном выражении год к году выросли на 12,4% (до 657,8 млн руб.). При этом в натуральном выражении изменений в объемах реализации практически нет: +0,1% (2,7 млн упаковок).

В топ продаж по стоимостному объему вошли «Терафлю» (16,8% в общем объеме продаж анальгетиков), «Пенталгин» (9,3%), «Габапентин» (7,1%), «Цитрамон» (6,1%), «Колдакт» (5,4%), «Спазмалгон» (4,1%), «Парацетамол» (3,9%), «Гриппофлю» (3,7%), «Антигриппин» (3,6%), «Флюфайт» (3,5%).

Также жители и гости Кубани за первые три месяца 2025 года купили 2,7 млн упаковок нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВС). Это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В деньгах продажи выросли на 16,7%, до 935,9 млн руб.

В топ продаж НПВС по стоимостному объему вошли «Нурофен» (11,4%), «Нимесил» (7,8%), «Ибупрофен» (6%), «Нимесулид» (5,6%), «Ибуклин» (4,3%), «Мукосат» (4,3%), «Найз» (3,9%), «Велдексал» (2,8%), «Аркоксиа» (2,8%), «Мелоксикам» (2,7%).

Врач-невролог клиники WMT Султанбек Емузов увеличение объемов продаж обезболивающих в денежном выражении объясняет ростом стоимости лекарств, что связано с повышением цен на сырье и расходных материалов. Кроме того, эксперт допускает смещение интереса покупателей в сторону более дорогих препаратов. По наблюдениям врача, чаще всего на хронические боли жалуются женщины и люди пожилого возраста.

«Неконтролируемый или слишком частый прием обезболивающих может привести к различным побочным эффектам, включая повреждение печени, почек, желудочно-кишечные проблемы»,— предупреждает Султанбек Емузов.

Как ранее писал «Ъ-Здравоохранение», кубанские врачи заявляют об увеличении числа обращений с жалобами на боль, связывая это как с большей осведомленностью пациентов о ее причинах и последствиях, так и с повышением уровня стресса в обществе.

Маргарита Синкевич