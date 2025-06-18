Посуточная аренда квартир на Черноморском побережье подорожала на 10%

Средняя стоимость суточной аренды квартир на Черноморском побережье Краснодарского края в июне 2025 года выросла на 10%. Согласно данным «Циан.Аналитики», которые приводит Business FM Краснодар, наибольший прирост зафиксирован в Ейске — ставка аренды здесь увеличилась на 21% по сравнению с прошлым годом, превысив 3 тыс. руб. в сутки. В Геленджике рост составил 8%, где аренда обходится в 5,3 тыс. руб. В Сочи, несмотря на сохраняющийся высокий спрос, показатель изменился незначительно — на 2%, до 4,6 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов, на динамику спроса повлиял разлив нефти в Черном море, приведший к снижению интереса к аренде: от -12% в Новороссийске до пятикратного падения в Анапе. В Сочи на снижение влияет не только экологическая обстановка, но и дороговизна — высокие ставки аренды и стоимость авиаперелетов, опережающая инфляцию. Это, по мнению аналитика, усилило интерес к более доступным направлениям, включая Ейск.

Однако вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян ставит под сомнение туристический потенциал Ейска, указывая на слабую курортную инфраструктуру и ограниченные условия для купания. По его словам, основное внимание туристов смещается в сторону Туапсинского района и побережья под Новороссийском, что подтверждается повышенным спросом в этих зонах.