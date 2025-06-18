Житель Кузбасса похитил деньги погибшего на СВО товарища

24-летний житель Кемеровской области предстанет перед судом за кражу денег с банковского счета погибшего на СВО друга. Подробности уголовного дела сообщил Telegram-канал регионального главка МВД России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Расследование установило, что обвиняемый по просьбе друга, отправившегося на спецоперацию, установил в свой телефон его сим-карту, привязанную к банковскому счету, и в дальнейшем помогал производить платежи и переводы. Когда боец перестал выходить на связь, его приятель в течение нескольких дней похитил со счета военнослужащего более 1,4 млн руб. На эти деньги обвиняемый играл в онлайн-казино, приобрел автомобиль. «К моменту, когда поступила официальная информация о гибели мужчины, денег на его счету уже не было»,— рассказали участники расследования.

В полицию о краже денег заявила мать погибшего военного. Полиция возбудила уголовно дело о краже в особо крупном размере (ч. 4 ст. 158 УК РФ, максимальная санкция по ней — десять лет лишения свободы). Злоумышленника задержали, он полностью признал вину.

Илья Николаев