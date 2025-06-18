Минприроды Самарской области опровергло информацию о раздаче в частные руки 41,63 га лесных земель

Министерство природных ресурсов и экологии Самарской области опровергло в своем Telegram-канале информацию из СМИ, что ведомство «раздало в частные руки» 41,63 га земель лесного фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В министерстве отмечают, что «участки государственного лесного фонда не выводятся и не передаются в чью-то собственность». 41,63 га представляют собой 8 участков под рекреационную деятельность по договору аренды. Арендатор самостоятельно делает противопожарное обустройство, проводит лесопатологические обследования и следит за территорией. Бюджетные деньги при этом не тратятся.

По информации регионального минприроды, ограничений по договору аренды достаточно. К примеру, под запретом капитальное строительство, нельзя огораживать территорию. Возможна только санитарная рубка деревьев и размещение объектов только на 20% площади самого участка.

Формируются и ставятся на кадастровый учет те участки, которые могут быть потенциально интересны для развития туризма. Затем проводится открытый аукцион. Начальная цена — размер ежегодной арендной платы. Арендная плата идет в федеральный и областной бюджеты. передача участков в аренду способствуют развитию туризма, создаются места отдыха.

В текущем году в Самарской области планируется заключить договоры аренды на 76,68 га.

Руфия Кутляева