Великобритания будет решать вопрос нелегальной миграции «меркантильным» способом

Премьер-министр Кир Стармер предупредил, что Великобритания ограничит выдачу виз тем странам, которые не сотрудничают с ней в вопросах нелегальной миграции. Такой подход глава британского правительства назвал «гораздо более меркантильным», но абсолютно необходимым в условиях серьезного кризиса с нелегальной миграцией. Об этом сообщает BBC.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Suzanne Plunkett / Pool / Reuters Фото: Suzanne Plunkett / Pool / Reuters

Официальная британская статистика показывает, что только за прошлую неделю в стремлении добраться в Великобританию Ла-Манш пересекли более 1500 нелегальных мигрантов. С начала года общее число таких нелегалов превысило 16 тыс., что на 42% больше, чем за аналогичный период 2024 и 2022 годов, который был рекордным по этому показателю. В 2021–2023 годах из-за притока мигрантов население Великобритании увеличилось на 2,2 млн человек, а это больше, чем за десять лет с 2011 по 2020 год.

Учитывая ситуацию в Ла-Манше, власти Великобритании намерены рассмотреть «более умный вариант использования виз». В частности, увязать их выдачу с подписанием с разными странами соглашений о возвращении нелегалов на родину и усилении этими странами мер по предотвращению нелегальной миграции с их территорий в Великобританию. Сейчас у Великобритании действуют соглашения о возвращении нелегалов с Албанией, Индией, Пакистаном, Вьетнамом, Ираком, Нигерией, Бангладеш, Грузией, Сомали, Сербией и Алжиром. Проблема нелегальной миграции через Ла-Манш будет также обсуждаться британским премьером с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в рамках его визита в Великобританию в июле. Британское руководство ожидает, что Франция будет прикладывать больше усилий к тому, чтобы перехватывать нелегалов на своей территории до того, как они сядут в лодки.

Алена Миклашевская