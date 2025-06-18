В Самарской области пресекли деятельность ячейки неоязычников

В Сызранском районе Самарской области правоохранители при силовой поддержке Росгвардии пресекли деятельность ячейки «неоязычников» «Соборное вече». Незаконное формирование было организовано в форме секты-общины жителем региона Игорем Калгановым и выходцем из Свердловской области, руководителем аналогичной «неоязыческой» ячейки «Волшебное войско Руси» Игорем Полуйчиком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, представителями общины было организовано незаконное строительство сооружений на земельных участках, принадлежавших образовательным учреждениям. Главной целью секты являлось изменение конституционного строя, принятие новой конституции и преобразование России в новое государственное образование «Великая Русь».

Организаторам и участникам объявлены официальные предостережения о недопустимости осуществления экстремистской деятельности. В отношении Игоря Калганова возбуждено уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов (ч. 1 ст. 222 УК РФ). Некоторые члены незаконной ячейки привлечены к административной ответственности за публичную демонстрацию экстремистской символики.

Андрей Сазонов