В Ставрополье изъяли нелегальных сигарет на 4 млн рублей

В Ставропольском крае полицейские и сотрудники ФСБ пресекли деятельность двух местных жителей, торговавших немаркированной табачной продукцией из павильонов в Лермонтове, изъяв товар на сумму свыше 4 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«При обысках в семи магазинах, складах и по месту проживания фигурантов правоохранители обнаружили более 15 тыс. пачек сигарет без федеральных марок и 1,2 тыс. флаконов никотиносодержащей жидкости»,— следует из сообщения.

По результатам оперативной работы СО ОМВД России по Лермонтову возбудило уголовное дело против злоумышленников по пунктам а, б части 6 статьи 171.1 УК РФ. Следственные действия продолжаются для укрепления доказательной базы.

Николай Аксенов