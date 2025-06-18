Краткосрочная аренда выстраивается в бизнес

Собственники жилья уходят в посуточную аренду. За год число таких объявлений в городах-миллионерах выросло на треть, пишут «Ведомости». И в основном, как выяснил “Ъ FM”, за счет инвестиционных квартир. При такой загруженности рынка, ставки аренды все равно идут вверх. Как сделать бизнес на краткосрочной аренде? Разбиралась Аэлита Курмукова.

Долгосрочная аренда приносит 6-7% годовых, а если сдавать квартиру посуточно, можно получить и 20%, говорят опрошенные “Ъ FM” брокеры. Но на такую доходность можно рассчитывать, если этим занимаются профессионалы, которые берут жилье в доверительное управление. Так что средняя цифра по рынку все же ближе к 10%. Краткосрочная аренда — это уже бизнес, а не пассивный доход.

И за недвижимость клиента сейчас идет жесткая конкуренция, говорит директор департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова: «Здесь уже речь идет даже не про агрегаторы, а про доверительное управление, и комиссия может доходить до 30%. Договоры составляются таким образом, что клиенту фиксируют минимальную сумму, которую он получает, а остальное — уже элемент дополнительного дохода. Львиная доля людей, которые занимаются этим профессионально, так называемые инвесторы, когда у них не один объект, а несколько. Они позиционируют себя как мини-отель, вкладываются в медиапродвижение.

Фактически рынок посуточной аренды превратился в битву маркетологов на соответствующих площадках».

В Московском регионе сейчас сдается посуточно порядка 40 тыс. квартир, это данные только с одной площадки. Но чаще те же объявления дублируются на других агрегаторах, поэтому точной статистики нет. В городах-миллионерах за год предложений стало на 30% больше, в туристичнеских — на 20%, добавляет руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов: «В этот бизнес пошло большое количество инвесторов. Пять лет назад было где-то 15% недавно сданных новостроек, а за последний год около 40%. Достаточно много людей купили квартиры в новом жилом фонде. Этот вариант возврата инвестиций кажется привлекательным. Год назад средняя ставка летом составляла около 4,5 тыс. руб., а сейчас — больше 5 тыс. руб. — плюс 15%».

Средняя ставка за однокомнатную квартиру в старом жилом фонде — 5 тыс. руб. в сутки, а в новых ЖК может доходить и до 20 тыс. руб. Но цена на агрегаторах еще ничего не значит. Чтобы квартиру сняли, нужна визуальная картинка: минимум мебели, максимум пространства, подчеркивает партнер студии «Хоумстейджинг с любовью» Ирина Куликова: «Если новостройка в бетоне, то ремонт со всеми материалами обойдется примерно в 2 млн руб. в зависимости от площади. Если говорить про студии, сейчас меблировать бюджетно можно за 650 тыс. руб. плюс услуги хоумстейджера — от 250 тыс. руб. под ключ до полноценной фотосессии.

Делая хоумстейджинг, на 20-30% получается увеличить как стоимость за сутки, так и повысить заполняемость»

Получается, чтобы вывести квартиру в новостройке на рынок краткосрочной аренды нужно потратить минимум 3 млн руб. Но еще придется конкурировать с жилым фондом в центре Москвы, что чаще снимают посуточно, говорит совладелец агентства GM Apartments Денис Кривомазов: «Владельцы хотят получить максимальный доход. Им, по сути, все равно, как сдавать — посуточно или на долгий срок. Есть два пути: доверительное управление, когда собственник апартаментов получает долю от прибыли. А гарантированный доход — схема такая же, как и долгосрочная аренда. Условно, договорились: платим 185 тыс. руб. в месяц в зависимости от сезонности и от каких-то иных факторов».

Но многоэтажки не должны превращаться в гостиницы, считают власти. Чтобы сдать квартиру долгосрочно или посуточно, нужно будет получить письменное согласие соседей. Законопроект уже внесли в Госдуму. Нарушителей обещают штрафовать от 5 тыс. руб. до 50 тыс. руб. Так что рынок аренды в перспективе может заметно сократиться.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Аэлита Курмукова