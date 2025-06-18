На выборы главы Оренбуржья зарегистрированы четыре кандидата

Оксана Набатчикова подала документы для участия в выборах губернатора Оренбургской области. Она выдвинута от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Об этом сообщает облизбирком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Оксана Набатчикова, советник председателя партии, предоставила полный пакет документов, включая протокол конференции от 17 июня и заявление о согласии баллотироваться. Теперь она может открыть специальный счет и приступить к сбору подписей.

На данный момент четыре претендента заявили о намерении участвовать в досрочных выборах губернатора Оренбургской области. Кроме Оксаны Набатчиковой это врио главы региона Евгений Солнцев (от «Единой России»), общественный деятель, филолог и педагог Карина Салихова (от партии «Новые люди») и пенсионер Рамиль Гафаров (от партии «Коммунисты России»).

Кандидаты могут подавать документы до 4 июля. Регистрация кандидатов начнется 10 июля и продлится до 15 июля. Каждый кандидат должен представить 236 подписей. Выборы пройдут в Оренбургской области с 12 по 14 сентября 2025 года.

Георгий Портнов