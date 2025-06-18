Филиал «ПМУ» — призер конкурса санитарно-бытовых условий химической отрасли Пермского края

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» занял третье место в ежегодном смотре-конкурсе крайкома Росхимпрофсоюза на лучшее санитарно-бытовое обслуживание работников. От филиала «ПМУ» в конкурсе принимал участие цех контрольно-измерительных приборов и автоматики № 6.

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Санитарно-бытовые условия сотрудников химических предприятий Пермского края оценивала комиссия, состоящая из представителей профсоюзов этих производств. Эксперты осматривали комнаты приема пищи, душевые, раздевалки, проверяли наличие необходимой бытовой техники. Главные критерии оценки: соблюдение нормативов санитарного законодательства, требований пожарной безопасности и охраны труда. Экспертная комиссия отдельно отметила высокий уровень комфорта в обновленной столовой филиала «ПМУ».

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Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим» в городе Перми:

Филиал «ПМУ» ежегодно участвует в смотре-конкурсе санитарно-бытовых условий промышленных предприятий Пермского края и регулярно занимает призовые места. Комфортные социально-бытовые условия особенно актуальны для персонала, обеспечивающего непрерывное производство продукции. «Уралхим» это понимает, поэтому на предприятиях Группы, включая «ПМУ», реализуются проекты развития бытовой сферы.

Филиал «ПМУ» постоянно работает над развитием бытовой сферы. Реконструкция столовой стала одним из проектов улучшения условий работы сотрудников. За последние годы также можно отметить строительство корпуса бытовых помещений, реконструкцию проходной и обустройство комнат приема пищи в цехах.

Филиал «ПМУ» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Пермь