В Самаре почти в 2,5 раза вырос спрос на букеты из пионов

По данным аналитиков маркетплейса Flowwow, спрос на букеты из сезонных цветов — пионов — вырос почти в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В целом в январе-мае этого года спрос на букеты из цветов одного вида вырос на 40% год к году, на авторские — на 48%. Помимо пионов, фаворитами самарцев остаются розы — их востребованность не меняется от года к году. С января по май их заказывали в три раза чаще, чем тюльпаны, занимающие второе место.

Средний чек за один букет с начала текущего года вырос на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3 173 руб. При этом монобукеты стоят на 11% дороже (3 143 руб.), авторские — на 6% (3 174 руб.).