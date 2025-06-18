Объем ипотеки в Ставропольском крае снизился до 2,58 млрд

Ставропольский край занял 25 место в общероссийском рейтинге по объему выданных ипотечных займов в мае 2025 года. Об этом сообщает Объединенное Кредитное Бюро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За месяц в регионе банки оформили 668 ипотечных кредитов на сумму 2,58 млрд руб. Средний размер займа составил 3,86 млн руб., а средний срок кредитования — 288 месяцев.

По сравнению с апрелем число выданных ипотечных кредитов сократилось на 18%. В предыдущем месяце в крае было оформлено 814 займов на сумму 3,27 млрд рублей. Средний размер ипотеки тогда составлял 4,02 млн руб.

В целом по России за май банки выдали 52,54 тыс. ипотечных кредитов на сумму 231,25 млрд руб., что на 20% меньше показателей апреля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года снижение составило 60% — в мае 2024 года было оформлено 132,41 тыс. займов на сумму 584,61 млрд руб.

Николай Аксенов