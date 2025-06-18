Депутаты прекратили полномочия Михаила Кузнецова

Депутаты муниципалитета Ярославля досрочно прекратили полномочия депутата Михаила Кузнецова по его собственному заявлению. Решение было принято на заседании муниципалитета 18 июня.

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что в мае глава Рыбинска Дмитрий Рудаков сообщил о назначении господина Кузнецова заместителем главы по городскому хозяйству.

Михаил Кузнецов был избран в муниципалитет Ярославля от партии «Единая Россия». Как муниципальный служащий господин Кузнецов должен был сложить депутатские полномочия. В его округе №4 должны пройти новые выборы депутата.

Алла Чижова