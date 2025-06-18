HSBC планирует установить для сотрудников минимальное число рабочих дней в офисе

Руководство британского банковского гиганта HSBC рассматривает вариант введения обязательного требования для сотрудников всех своих подразделений работать в офисах не менее трех дней в неделю. По данным Financial Times (FT), этот вопрос обсуждается сейчас генеральным директором HSBC Джорджем Элхедери с руководителями подразделений. Издание уточняет, что обсуждения еще не завершилось и окончательное решение пока не принято.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alberto Pezzali, File / AP Фото: Alberto Pezzali, File / AP

На конец 2024 года в HSBC работало более 211 тыс. человек, из них около 34,7 тыс.— в Великобритании. Многие крупные банки уже ограничили удаленный режим работы, введенный в период пандемии COVID-19, и установили требования о минимальном количестве дней работы в офисе. В HSBC до настоящего времени вопрос о балансе между удаленкой и работой в офисе решался на уровне глав конкретных подразделений. Так, руководство британского подразделения HSBC обязало сотрудников проводить в офисе или с клиентами не менее 60% рабочего времени. За нарушение этого требования сотрудникам могут уменьшить размер бонуса.

Между тем, как пишет FT, HSBC не может пока вернуть всех сотрудников в офис, так как за годы удаленки банк сократил занимаемые офисные площади и сейчас у него не хватает мест для размещения нескольких тысяч сотрудников.

Как отмечает FT, в банке Barclays в начале нынешнего года обязали сотрудников работать не менее трех дней в неделю в офисе. У американских банков требования в этом отношении гораздо жестче. Так, сотрудники JP Morgan Chase и Goldman Sachs обязаны являться в офис пять дней в неделю.

Алена Миклашевская