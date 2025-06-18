В Самаре спасли двух тонущих в Волге мужчин

Инцидент с тонущими людьми произошел сегодня утром, 18 июня, в Красноглинском районе Самары. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В 07:50 (MSK+1) на пульт оперативных служб поступила информация, что сотрудниками Поисково-спасательной службы Самарской области проведены работы по спасению двух мужчин из реки Волга.

Один из спасенных 1945 года рождения, второй — 1969 года рождения. В медицинской помощи мужчины не нуждались. О том, как они оказались в воде, не сообщается.

Алексей Алексеев