На трассе М-4 «Дон» в аварии погиб водитель Volkswagen Polo

На 1022-м км автодороги М-4 «Дон» утром 18 июня в аварии погиб 26-летний водитель Volkswagen Polo, его пассажир госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГАИ России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ ГАИ России по Ростовской области Фото: Пресс-служба ГУ ГАИ России по Ростовской области

Водитель, «по предварительным данным, не справился с управлением, допустил наезд на барьерное ограждение с последующим опрокидыванием автомобиля. В результате ДТП водитель скончался, пассажир 2000 года рождения получил травмы и доставлен в медицинское учреждение»,— рассказали в ГАИ.

Полицейские предупредили, что в связи с ДТП возможны затруднения в движении, и рекомендовали объезжать аварийный участок с автомобильной развязки на 1001-й км автодороги М-4 «Дон», через Новошахтинск.

Наталья Белоштейн