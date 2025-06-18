Самыми востребованными на Кубани стали менеджеры, продавцы и операторы

Аналитическая служба рекрутинговой платформы hh.ru подвела итоги кадрового спроса в Краснодарском крае за первое полугодие 2025 года. По данным базы вакансий, наибольшее число предложений от работодателей приходилось на специалистов в сфере продаж: на менеджеров по продажам и работе с клиентами пришлось 15,6 тыс. вакансий. Вторую строчку заняли продавцы-консультанты и кассиры (13,6 тыс.), на третьем месте оказались операторы call-центров (7,4 тыс.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В аналогичном периоде 2024 года тройка лидеров выглядела схожим образом, однако с заметно более высоким объемом предложений: менеджеры по продажам были востребованы в 23 тыс. случаев, продавцы — в 18 тыс., а третью позицию занимали водители (14 тыс. вакансий), которые в 2025 году выпали из тройки.

В расширенный список наиболее массовых профессий этого года также вошли повара, пекари, врачи, бухгалтеры, риелторы, инженеры, курьеры, торговые представители, медработники, рабочие специальности, включая сварщиков и электромонтажников. Среди наименее востребованных оказались комплаенс-менеджеры, дата-сайентисты, гейм-дизайнеры, директора по ИТ и стратегические менеджеры — совокупно менее 20 вакансий по каждой позиции.

Вячеслав Рыжков