МАГАТЭ: в Иране атакованы объекты по производству центрифуг для обогащения урана

В Тегеране подверглись атаке два объекта, где производилось оборудование для центрифуг, обогащающих уран. Об этом сообщила пресс-служба Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Оба объекта были под надзором МАГАТЭ, сообщает агентство.

«МАГАТЭ располагает информацией о том, что в Иране два объекта, где производилось оборудование для центрифуг,— комплекс TESA в Кередже и Тегеранский исследовательский центр — попали под удар»,— говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети X.

«На объекте в Тегеране пострадало одно здание, где производились и испытывались роторы для передовых центрифуг,— сообщили в МАГАТЭ.— В Кередже было разрушено два здания, где производились различные компоненты центрифуг».

В публикации уточняется, что оба объекта ранее находились под наблюдением МАГАТЭ в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий.

Израиль начал операцию против Ирана «Народ как лев» 13 июня. Ее целью названо уничтожение иранской ядерной программы. В ходе операции были атакованы атомные объекты, представители военного руководства, физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО и ракеты «земля—земля». В ответ Иран начал наносить удары по израильской территории. Согласно информации IRNA, Корпус стражей исламской революции в ночь с 17 на 18 июня заявил, что установил контроль над израильским воздушным пространством.

Анастасия Домбицкая