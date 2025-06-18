Назначен новый руководитель департамента по культуре Томской области

Пост начальника департамента по культуре Томской области заняла Лариса Важова. Об этом сообщила замгубернатора по образованию, молодежной политике и цифровому развитию Наталия Киселева в своем Telegram-канале.

Ранее департамент возглавлял Павел Волк, который был задержан в апреля 2023 года по делу о хищении. В октябре 2024-го, как писал «Ъ-Сибирь», суд приговорил его к трем годам колонии общего режима. По версии следствия, чиновник в период работы директором колледжа организовал фиктивное трудоустройство в учреждение знакомого.Таким образом он похищал начисленную ему зарплату. Ущерб следствие оценивало в 3 млн руб. В феврале 2025 года Томский облсуд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на приговор Павлу Волку, после чего он перестал возглавлять департамент. На период судебных разбирательств госпожа Важова была назначена и.о. начальника регионального департамента культуры.

В ведомстве она работает с 2013 года. В 1997 году окончила Алтайский государственный институт искусств и культуры по специальности «Балетмейстер-педагог бальной хореографии». В 2022-м прошла обучение в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Александра Стрелкова