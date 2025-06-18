Власти Тольятти изгнали спортсменов из арендуемого помещения

Власти Тольятти при помощи судебных приставов Центрального района заставили жителя города освободить помещение, используемое в качестве спортивного клуба. Причиной расторжения договора аренды стала задолженность по коммунальным платежам, сообщили в УФССП по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Руководство региональной общественной организации арендовало у местной администрации помещение площадью 200 кв. м. для занятия вольной борьбой несколько лет назад. В связи с неоплатой коммунальных платежей горадминистрация потребовала от директора спортивного клуба освободить помещение. Стороны обратились в областной арбитражный суд, который постановил вернуть арендованное имущество законному владельцу.

Директор в добровольном порядке помещение не освободил. Тогда в отношении него было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тыс. руб. Кроме того, ему вручили предупреждение об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение требований суда.

В результате принятых мер спортсмены-борцы все-таки освободили помещение.

Алексей Алексеев