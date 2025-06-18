Власти Новороссийска прокомментировали перекрытие спуска к Волочаевскому пляжу
В администрации Новороссийска сообщили, что сейчас устанавливаются причины перекрытия автомобильного проезда к Волочаевскому пляжу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Восточного района города.
Фото: t.me / ng_nov
Ранее в соцсетях появились фотографии бетонных блоков, перегородивших съезд к берегу в районе БТОФ. По данным местных жителей, перекрытая дорога была единственным автомобильным подъездом к морю — трассу использовали для вывоза мусора и проезда машин экстренных служб, в том числе скорой помощи. Участок обозначен как рекреационная зона в Генплане города.
Власти отметили, что дополнительная информация будет предоставлена по мере поступления официальной информации.