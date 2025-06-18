Власти Новороссийска прокомментировали перекрытие спуска к Волочаевскому пляжу

В администрации Новороссийска сообщили, что сейчас устанавливаются причины перекрытия автомобильного проезда к Волочаевскому пляжу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Восточного района города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / ng_nov Фото: t.me / ng_nov

Ранее в соцсетях появились фотографии бетонных блоков, перегородивших съезд к берегу в районе БТОФ. По данным местных жителей, перекрытая дорога была единственным автомобильным подъездом к морю — трассу использовали для вывоза мусора и проезда машин экстренных служб, в том числе скорой помощи. Участок обозначен как рекреационная зона в Генплане города.

Власти отметили, что дополнительная информация будет предоставлена по мере поступления официальной информации.

Анна Гречко