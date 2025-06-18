Двое рабочих пострадали при обрушении в уральской шахте «Черемуховская-Глубокая»

В шахте «Черемуховская-Глубокая» в Свердловской области из-за горного удара произошло обрушение стен. В результате двое рабочих оказались под завалами. К настоящему моменту они эвакуированы и доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры ТАСС.

По предварительной информации, около 10:46 (8:46 мск) в шахте «Черемуховская-Глубокая» вблизи Североуральска произошел горный удар на отметке 1040 м, вызвавший обрушение стен. В это время двое горняков вели работы по их усилению. После обрушения работников шахты оперативно достали из-под завалов, сообщила пресс-служба Сeвepoуpaльcкого бoкcитoвого pудника (СУБР). Какие повреждения получили пострадавшие, не уточняется.

«Черемуховская-Глубокая» — вторая по глубине шахта в России. Принадлежит ООО СУБР, «Русал». Глубина шахты составляет 1550 м, диаметр вертикального скипо-клетевого ствола — 8 м. Производительность — 3,4 млн т бокситов в год, содержание алюминия в руде — до 60%. Запасы разведанной руды составляют 240 млн т.

До этого горный удар на шахте случался в декабре 2021 года. Инцидент произошел на северном фланге горизонта — 980 м. Тогда в результате происшествия никто не пострадал.

Екатерина Отрашкевич